Develi Belediyespor Hatay Büyükşehir Belediyespor'u Yendi
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Salon: Hatay Spor alonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, Kuklinski, Görkem Sertel, (Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, İsa Karatekin, Turgut Lelik)
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Burak Çevik, Metin Durmuş, Nikitin, Ege Can Avcıl)
Setler:
25-18 (Hatay Büyükşehir lehine)
21-25 (Develi Belediyespor lehine)
23-25 (Develi Belediyespor lehine)
15-25 (Develi Belediyespor lehine)
Süre: (33, 29, 32, 25) 119 dakika - KAYSERİ