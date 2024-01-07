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Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 29-27, 26-24, 33-31 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Tuncay Kandermir, Halit Cerid

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Nikitin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı)

Setler: 29-27, 26-24, 33-31

Süre: 110 dakika (38, 31, 41)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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