Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 29-27, 26-24, 33-31 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Tuncay Kandermir, Halit Cerid
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Burak Çevik, Nikitin)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Mehmet Hacıoğlu (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Gökhan Gökgöz, Ahmet Samet Baltacı)
Setler: 29-27, 26-24, 33-31
Süre: 110 dakika (38, 31, 41)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. haftasında Develi Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.