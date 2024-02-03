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Develi Belediye Spor Kulübü, TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti

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AXA Sigorta Efeler Ligi 18'inci haftasında Develi Belediye Spor Kulübü, sahasında Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, -

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Halit Cerid

DEVELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ: Yasin Aydın, Muhammet Ertuğrul, Cepeda, Nikitin, Kemal Kayhan, Enis Ali Ay (Durmuş Metin, Burak Çevik)

TÜRŞAD: Hetman Nazar, Fatih Eren, Graciano, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya (Alperay Demirciler, Selim Demir, Muhammet Esat, Kaan Bülbül, Muhammed Aray, Lecat)

SETLER: 30-32, 25-18, 25-21, 25-18

SÜRE: 131

AXA Sigorta Efeler Ligi 18'inci haftasında sahasında Bitlis ekibi TÜRŞAD'ı ağırlayan Develi Belediye Spor Kulübü maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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