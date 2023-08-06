DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mete Gazoz'u tebrik etti
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Tebrikler Mete. Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutluyorum" dedi.
Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Kanadalı rakibi Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi Twitter hesabından Gazoz için tebrik mesajı yayınladı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:
"Tebrikler Mete. Okçuluk Dünya Şampiyonası finalinde Kanadalı rakibini yenerek Dünya Şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutluyorum."
Kaynak: ANKA / Spor