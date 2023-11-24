Dev seri sona erdi! Fenerbahçe Opet, derbide VakıfBank'ı 3-1 yendi

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe Opet, 9. galibiyetini aldı ve rakibinin namağlup ünvanına son verdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı VakıfBank'ı 3-1 yenerek rakibinin namağlup serisine son verdi.

YENİLGİSİZ TAKIM KALMADI

Sarı-lacivertliler bu sezonki 9. galibiyetini alırken VakıfBank ise ilk kez kaybetti. Böylece ligde yenilgisiz takım kalmadı.

Setler; 24-26, 20-25, 25-21 ve 20-25