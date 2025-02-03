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Dev maçın tarihi ve saati belli oldu

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Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. Maç, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak. Futbol severlerin merakla beklediği karşılaşma, haftanın en önemli mücadelesi olarak görülüyor.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş- Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

İşte 24. haftanın maç programı;

Dev maçın tarihi ve saati belli oldu

Dev maçın tarihi ve saati belli oldu
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMurat Küçük:

Valla hiçte merakla beklemiyoruz.. Orta sıraları ilgilendiren bi maç işte

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Haber YorumlarıValorant null:

Çöplerin çarpışması

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

Dev maç mı!!! Ulan ikisi de kümede kalmak için mücadele veriyorlar neyin devi bu ?

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Haber YorumlarıEmir Güler:

2 dev TAKÜM

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