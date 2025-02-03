Dev maçın tarihi ve saati belli oldu
Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu. Maç, 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak. Futbol severlerin merakla beklediği karşılaşma, haftanın en önemli mücadelesi olarak görülüyor.
Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş- Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
İşte 24. haftanın maç programı;