Dev maç öncesi tepki çeken görüntü! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehirde gezdirdi
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde bir Trabzonspor taraftarının arabasıyla Trabzon'da siyah-beyaz renklere sahip bayrağa sarılı tabut gezdirmesi sosyal medyada dikkat çekti. Beşiktaş taraftarını oldukça sinirlendiren görüntüye tepki yağdı.
Trabzonspor ile Beşiktaş maçının başlamasına saatler kala Trabzon'da kayıt altına alınan ilginç görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
BEŞİKTAŞLILAR TEPKİ GÖSTERDİ
Bir Trabzonspor taraftarı, Trabzon sokaklarında Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu arabasının üzerine bağlayarak şehirde gezdirdi. O anlara sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, siyah-beyazlı taraftarlardan görüntülere tepki yağdı.