Dev maç öncesi tepki çeken görüntü! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehirde gezdirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dev maç öncesi tepki çeken görüntü! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehirde gezdirdi

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde bir Trabzonspor taraftarının arabasıyla Trabzon'da siyah-beyaz renklere sahip bayrağa sarılı tabut gezdirmesi sosyal medyada dikkat çekti. Beşiktaş taraftarını oldukça sinirlendiren görüntüye tepki yağdı.

Trabzonspor ile Beşiktaş maçının başlamasına saatler kala Trabzon'da kayıt altına alınan ilginç görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BEŞİKTAŞLILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bir Trabzonspor taraftarı, Trabzon sokaklarında Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu arabasının üzerine bağlayarak şehirde gezdirdi. O anlara sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, siyah-beyazlı taraftarlardan görüntülere tepki yağdı.

Dev maç öncesi tepki çeken görüntü! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehirde gezdirdi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title