Üye Girişi
Haberler

Dev geliri kaçırdık! Young Boys'a elenen Galatasaray, 1 milyar liradan oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Young Boys'a elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys'u ağırladı. Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 87. dakikada Virginius'tan geldi.

GALATASARAY, DEVLER LİGİ'NE VEDA ETTİ

Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte ilk maçı da 3-2 kaybeden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO

Bu sonuçla Galatasaray, Young Boys'a elenerek çok büyük bir gelirden mahrum kaldı. Lige katılım ücreti 18 milyon 620 bin euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi. 8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti. Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray Young Boys Young Boys Spor Futbol Finans Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
28-29 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Kepez, Muratpaşa elektrik kesintisi 28-29 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Nurdağı, Şahinbey elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28-29 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Salihli, Yunusemre elektrik kesintisi 28-29 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 28-29 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Ümraniye, Kadıköy, Bakırköy elektrik kesintisi Şans Topu sonuçları açıklandı Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Ağustos 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28-29 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Çukurova, Yüreğir elektrik kesintisi! 28 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 28-29 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! CANLI Ülke Puanı Sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) Muslera neden kırmızı kart gördü? Galatasaray elendi mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Galatasaray Young Boys maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT Spor radyo frekans 2024! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya Radyo 1 (TRT SPOR) frekansı ne? Galatasaray gruplara kaldı mı, Young Boys'u eledi mi? Galatasaray Young Boys maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Young Boys golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Şampiyonlar Ligi gruplara kalma parası ne kadar, kaç milyon euro?
title