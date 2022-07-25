Alandaki dev ekrana yansıttılar! Fatih Terim, ünlü rapçi Ceza'nın konserine damga vurdu
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Rap sanatçısı Ceza'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde verdiği konsere Fatih Terim damga vurdu. Ünlü rapçi şarkısını söylediği sırada izleyicilerden biri kameraya, cep telefonunda açtığı Fatih Terim fotoğrafını gösterdi. Dev ekrana da yansıtılan görüntü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Ünlü rap sanatçı Ceza'nın Gebze Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konserine hayranları adeta akın etti. Büyük coşkunun yaşandığı konserdeki Fatih Terim detayı sosyal medyada çok konuşuldu.
DEV EKRANA FATİH TERİM'İN OLDUĞU GÖRÜNTÜ YANSITILDI
Ünlü rapçinin şarkısını söylediği sırada izleyicilerden biri telefonunda Fatih Terim'in fotoğrafını açarak kameraya gösterdi. Dev ekrana da yansıtılan görüntü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fatih Terim'in olmadığı masa yok" yorumlarında bulundu.
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