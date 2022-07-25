Alandaki dev ekrana yansıttılar! Fatih Terim, ünlü rapçi Ceza'nın konserine damga vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alandaki dev ekrana yansıttılar! Fatih Terim, ünlü rapçi Ceza'nın konserine damga vurdu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Rap sanatçısı Ceza'nın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde verdiği konsere Fatih Terim damga vurdu. Ünlü rapçi şarkısını söylediği sırada izleyicilerden biri kameraya, cep telefonunda açtığı Fatih Terim fotoğrafını gösterdi. Dev ekrana da yansıtılan görüntü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Ünlü rap sanatçı Ceza'nın Gebze Mevlana Pazar Yeri'nde düzenlenen konserine hayranları adeta akın etti. Büyük coşkunun yaşandığı konserdeki Fatih Terim detayı sosyal medyada çok konuşuldu.

Dev ekrana yansıttılar! Fatih Terim, ünlü rapçi Ceza'nın konserine damga vurdu

DEV EKRANA FATİH TERİM'İN OLDUĞU GÖRÜNTÜ YANSITILDI

Ünlü rapçinin şarkısını söylediği sırada izleyicilerden biri telefonunda Fatih Terim'in fotoğrafını açarak kameraya gösterdi. Dev ekrana da yansıtılan görüntü sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fatih Terim'in olmadığı masa yok" yorumlarında bulundu.

Haberler.com - Spor

Fatih Terim Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

Ceza'ya ceza vermişler ..))

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title