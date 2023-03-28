Dev derbide saha karıştı! Maçın bitmesiyle birlikte 'Küçük fare' deyip teknik direktöre kafa attı

Dünya derbisi olarak gösterilen Celtic ile Rangers'ın kadın futbol takımlarının karşı karşıya geldiği maçta, iki takım teknik ekibi arasında arbede yaşandı. Celtic Teknik Direktörü Fran Alonso'ya bir futbolcuyla tokalaştığı sırada rakip takımın asistan menajeri Craig McPherson tarafından kafa atıldı. Büyük şok yaşayan Alonso karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu futbol. Bunlar duygular. Çok sert vurmadı. Biraz temas hissettim ve sonra bana 'küçük fare' dediğini duydum." dedi.

Celtic- Rangers derbisinde bu kez olaylar kadın futbolunda çıktı. Berabere biten mücadelenin ardından iki teknik ekip arasında yaşanan olaylar maçın önüne geçti.

CELTIC'İN HOCASINA KAFA ATTI

Maçın bitmesiyle birlikte oyuncuları tebrik etmek için sahaya giren Celtic Teknik Direktörü Fran Also, hayatının şoklarından birini yaşadı. Bir futbolcuyla tokalaştığı sırada Alonso'ya Rangers Asistan Menajeri Craig McPherson tarafından kafa atıldı.

"ÇOK SERT VURMADI"

Yaşananlar sonrası futbolcular ve personel araya girerek olayları yatıştırdı. Daha sonra açıklamada bulunan Alonso, "Ben benzer bir hayal kırıklığı yaşasaydım bu şekilde göstermezdim. Ama bunu yaşadık ve neden olduğunu anlıyorum. Bu futbol. Bunlar duygular. Çok sert vurmadı. Biraz temas hissettim ve sonra bana 'küçük fare' dediğin duydum. Nedenini ve sebebini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"CRAIG O TİP BİR İNSAN DEĞİL"

Rangers Teknik Direktörü Malky Thomson ise yardımcısının hareketinin büyütülecek bir şey olmadığını belirtirken, "Görmeden yorum yapmayacağım. Durum buysa soruşturma başlatılacak. Craig o tip bir insan değil. Bence bu tutku ve sahada iki tarafın karşılaştığı maçlarda bunu çok gördük." dedi.