Dev derbi nefes kesti! Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar perşembe günü Barcelona ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 rövanş maçı öncesi büyük de moral kazandı.

KEREM ŞOV YAPTI

Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 22 ve 32'de sahneye çıkan Kerem, Galatasaray'a galibiyeti getiren isim oldu.

LYON'DAN TAKİP

Lyon'un scout şefi derbiyi yerinden izledi. Kerem Aktürkoğlu ve Ersin Destanoğlu için rapor yazdı. Double yapan Kerem performansıyla mest etti.

KARTAL TUTUK KALDI

Batshuayi, Larin, Josef ve Rıdvan'ın yedek beklediği ilk yarıda Beşiktaş tutuk kaldı. Siyah-Beyazlılar kalesinde hayli pozisyon verdi. İkinci yarıda da Aslan'ın sert savunmasıyla karşılaştı. Rıdvan Yılmaz 85'te sahneye çıktı ancak bu gol Beşiktaş'a yetmedi.

HAFTAYA HATAY MAÇI

Ligin ilk 3 sırası için yarışan Siyah-Beyazlılar bu mağlubiyetle büyük yara aldı. 45 puanda kalan Kara Kartal Cumartesi günü Vodafone Park'ta Hatay'la kozlarını paylaşacak.

ASLAN YOĞUN TEMPODA

Galatasaray, perşembe günü Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Puanını 38'e yükselten Sarı-Kırmızılılar Pazar günü ise Gaziantep'e konuk olacak.

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