Dev derbi nefes kesti! Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini ilk yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun kaydetti. Beşiktaş'ta maçın son anlarında Rıdvan sahneye çıktı ama yeterli olmadı. Perşembe günü Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray derbi zaferiyle moral buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar perşembe günü Barcelona ile oynayacağı Avrupa Ligi son 16 rövanş maçı öncesi büyük de moral kazandı.
Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 22 ve 32'de sahneye çıkan Kerem, Galatasaray'a galibiyeti getiren isim oldu.
Lyon'un scout şefi derbiyi yerinden izledi. Kerem Aktürkoğlu ve Ersin Destanoğlu için rapor yazdı. Double yapan Kerem performansıyla mest etti.
Batshuayi, Larin, Josef ve Rıdvan'ın yedek beklediği ilk yarıda Beşiktaş tutuk kaldı. Siyah-Beyazlılar kalesinde hayli pozisyon verdi. İkinci yarıda da Aslan'ın sert savunmasıyla karşılaştı. Rıdvan Yılmaz 85'te sahneye çıktı ancak bu gol Beşiktaş'a yetmedi.
Ligin ilk 3 sırası için yarışan Siyah-Beyazlılar bu mağlubiyetle büyük yara aldı. 45 puanda kalan Kara Kartal Cumartesi günü Vodafone Park'ta Hatay'la kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, perşembe günü Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Puanını 38'e yükselten Sarı-Kırmızılılar Pazar günü ise Gaziantep'e konuk olacak.