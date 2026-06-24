Annesini kaybeden Deschamps, Norveç-Fransa maçında kulübede olmayacak

Fransa Futbol Federasyonu, annesi vefat eden Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın, Dünya Kupası'nda Norveç ile oynanacak grup maçında takımın başında olmayacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Milli Takım Teknik Direktörü, salı sabahı annesinin vefat haberini almanın derin üzüntüsünü yaşadı. Deschamps, cenaze törenine katılmak üzere Fransa'ya dönecek." bilgisi verildi.

Deschamps'ın ABD'ye dönüşüne kadar takımı yardımcısı Guy Stephan'ın çalıştıracağı belirtilen açıklamada, "Bu son derece acı verici dönemde, teknik direktörümüze ve ailesine büyük güç ve sabır diliyor, federasyon bünyesindeki herkesin desteğinin kendileriyle olduğunu belirtmek istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

I Grubu'nda 6 puanla lider durumdaki Fransa, son maçında aynı puana sahip Norveç ile 26 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.