Derya Uluğ'un Fenerbahçe'nin yıldızı için yaptığı yorum kıyameti koparttı: Komik duruma düşme

Fenerbahçeli ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sarı-lacivertlilerin Ümraniyespor ile oynadığı maçta Arao için yaptığı yorum sosyal medyada tepki çekti. Paylaşımında, "Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir hafta sıkı çalışsam ben de Arao kadar oynarım galiba." dedi. Fenerbahçe taraftarı ise sahanın en çalışkan isminin Arao olduğunu belirterek Uluğ'u eleştirdi. Bazı taraftarlar, "Yorum yapacağım diye komik duruma düşmemek gerek." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1'lik skorla geçerken, ünlü şarkıcı Derya Uluğ'un sosyal medyada sarı-lacivertli futbolcu Arao için yaptığı yorum olay oldu.

"BİR HAFTA ÇALIŞSAM ARAO KADAR OYNARIM"

Derya Uluğ sosyal medyadan yaptığı yorumda, "Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bir hafta sıkı çalışsam ben de Arao kadar oynarım galiba." ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Fenerbahçeliler, Arao'nun takımın en çalışkan isimlerinden biri olduğunu vurguladı.