Derya Arhan Yüksekova Spor'a Transfer Oldu

KADIN futbolunun tecrübeli isimlerinden Derya Arhan (26), Fenerbahçe'den Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na transfer oldu. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giyen Arhan, "Amacımız, buradaki seviyeyi bir üst seviyeye taşımak" dedi.

TFF Kadınlar 1'inci Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkmayı başaran Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden transfer gerçekleşti. Geçen günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ziyaret ettiği takım, kadın futbolunun tecrübeli isimlerinden Derya Arhan'ı kadrosuna kattı.

'FUTBOLA İLK OLARAK BELEDİYESPORDA BAŞLADIM'

Futbola ilk adımını belediye spor düzeyinde atan Arhan, 13 yaşında katıldığı futbol köyü seçmeleriyle U15 Milli Takımı'na seçildiğini söyledi. O günden bu yana yaklaşık 12-13 yıldır milli formayı taşıyan başarılı savunma oyuncusu Arhan, "Daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerde de oynadım. Futbola ilk olarak belediye sporda başladım. Daha sonrasında 13 yaşında futbol köy seçmelerine katıldım ve U15 milli takıma seçildim. Bununla beraber milli takım kariyerim başladı. Son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Yüksekova Kadın Futbol Takımı'na transfer oldum" dedi.

'HEP BERABER İYİ İŞLER BAŞARACAĞIZ'

Yeni takımı olan Yüksekova Kadın Futbol Takımı'ndaki hedeflerini de anlatan Arhan, "Amacımız, buradaki seviyeyi bir üst seviyeye taşımak. Takıma katkı sağlamak için de bu adımı atmak istedik. Umarım burada hep beraber iyi işler başaracağız. Futbola herkes gibi sokakta abimlerle oynayarak başladım. Daha sonrasında mahallemizde bulunan spor kulübü yöneticimiz tarafından bir kadın futbol kulübüne alındım. Şimdi yeni takımımda seviyeyi yukarı taşımayı hedefliyorum" diye konuştu.