Derrick Köhn, Galatasaray'dan Union Berlin'e Transfer Oldu

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek oyuncusu Derrick Köhn ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir" denildi.

2023-2024 sezonun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 19 müsabakaya çıkan Köhn, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL