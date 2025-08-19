Derrick Köhn, Galatasaray'dan Union Berlin'e Transfer Oldu

Derrick Köhn, Galatasaray'dan Union Berlin'e Transfer Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü Alman ekibi Union Berlin'e 4 milyon Euro transfer bedeli ve 500 bin Euro bonus ile göndermiştir. Köhn, Galatasaray formasıyla 19 maçta 1 gol ve 2 asistle oynamıştır.

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün, 4 milyon Euro transfer bedeli ve 500 bin Euro şarta bağlı bonus ödemesi karşılışında Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray, 26 yaşındaki Alman sol bek oyuncusu Derrick Köhn ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, Köhn'ün Alman ekibi Union Berlin'e transfer olduğunu duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4 milyon Euro tutarında transfer bedeli ile 500 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir. Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon Euro düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 20'sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir" denildi.

2023-2024 sezonun devre arasında transfer olduğu Galatasaray'da toplam 19 müsabakaya çıkan Köhn, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.