Derince Belediyespor'u satın alan iş insanı, Fenerbahçe'den oğlunu transfer etti

3. Lig ekibi Derince Belediyespor'u satın alan iş insanı Faruk Bayraktar, ilk iş olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etti. Genç futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta, 6 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.