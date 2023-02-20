Derince Belediyespor'u satın alan iş insanı, Fenerbahçe'den oğlunu transfer etti
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3. Lig ekibi Derince Belediyespor'u satın alan iş insanı Faruk Bayraktar, ilk iş olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etti. Genç futbolcu sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 maçta, 6 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.
Sakaryalı iş insanı Faruk Bayraktar, 3. Lig ekibi Derince Belediyespor'u almasının ardından sürpriz bir transfer yaptı.
BABASININ TAKIMINA TRANSFER OLDU
Kulübü satın alarak transfer yasağını kaldıran Faruk Bayraktar, Fenerbahçe altyapısında forma giyen oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etti. 19 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli takımda 25 maçta sahaya çıkarken, 6 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.
LİDER İLE ARALARINDA 10 PUAN VAR
TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Derince Belediyespor, 21 maçta 37 puan toplarken, 4. sırada yer alıyor. Derince, lider Mersin İdman Yurdu'nun 10 puan gerisinde bulunuyor.