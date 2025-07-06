Derin Deniz Sorguç, Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonu Oldu

Derin Deniz Sorguç, Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonu Oldu
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Fenerbahçeli yelkenci Derin Deniz Sorguç, İtalya'da düzenlenen Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası'nda U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu, U21 kategorisinde ise üçüncü oldu.

Formula Kite Gençler Avrupa Şampiyonası-Grand Prix'de Derin Deniz Sorguç U19 kategorisinde Avrupa şampiyonu, U21'de ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Gençler Dünya şampiyonu olimpik milli sporcu Derin Atakan, bu kez İtalya'da önemli bir başarıya imza attı. Fenerbahçeli yelkenci, İtalya/Gizzeria'nın ev sahipliğinde 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Formula Kite Youth Europeans'ta rakiplerini geride bırakarak U19 kategorisinde Avrupa Gençler şampiyonu oldu. U21 kategorisinde ise üçüncülüğü elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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