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Derdiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu

Derdiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından büyük eleştirilere maruz kalan ve hakemliğinin biteceği iddia edilen Arda Kardeşler hakkında açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, Beşiktaş camiasının büyük tepki gösterdiği Arda Kardeşler için, "Derbide 8 pozisyon vardı, inceledik. UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Yaptığı hataların karşılığı 4-6 hafta arası maç alamayacak" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Galatasaray- Beşiktaş maçının hakem kararları ve Arda Kardeşler için flaş açıklamalar yaptı.

"4-6 HAFTA ARASI MAÇ ALMAYACAK"

Konuyla ilgili Spor Gecesi Digital'e konuşan Gündoğdu, "Derbide 8 pozisyon vardı, inceledik. UEFA'daki danışmanlara da yolladık. Yaptığı hataların karşılığı 4-6 hafta arası maç alamayacak" dedi. Yabancı VAR hakemine karşı olduğunu belirten Gündoğdu, daha önceki MHK Başkanlığı döneminde aldığı, kamuoyunda '8 Mart Kararları' olarak bilinen operasyon için, "Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım" dedi.

Gündoğdu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Benim ikinci dönem MHK başkanlığım. Benim beklediğim, umduğum bir görev değildi. O zaman Nihat Özdemir'in davetiyle bir toplantı yapıldı ve o toplantıdan sonra görevlendirildim. Bu dönemde de sayın başkanımız İbrahim Bey göreve davet etti. Yapım itibariyle bir görev daveti geldiği zaman hayır diyemiyorum. MHK başkanlığını istiyorumdan öte bu bir görev ve bu görevi kabul etmenin dışında bir alternatif düşünmedim. 17 Nisan'da o dönemde istifa etmiştim. O zaman kafamın içinde göreve devam etmek gibi bir düşünce yoktu. O dönemde futboldan uzakken çok mutlu oldum.

"BU HAKEMLİĞİ BİTİRME KARARI DEĞİL"

Ne özel hayatımda ne de resmi görüşmelerde hiçbir zaman o zamanki yaptığımız kurumsal kararla ilgili bu ifadeleri kullanmadım. Anlaşılmadığı için herkes kendince yorum yaptı. Bir an önce hakemlik sistemiyle ilgili bir değişime gidilmesi gerekiyordu. Bu karardan dolayı hiç pişman olmadım. Bir görev yaparken önerirsiniz onlar da uygun görürse o kararı uygularsınız. Şirketler de böyle. Üst düzey şirketler tarihinde hep böyle kararlar almıştır ve bunu hızlıca yapmıştır. O kurumların hiçbiri yollarını ayırdığı kişiler için gerekçe sunmamıştır. Bu bizde nedense gereklilik oldu. Mağduriyet olarak yansıtılan şeylere karşı bir ilgimiz var. Bunu normal karşılıyorum ben. Eğer futbolun marka değerini artıracaksak hakemlik sistemiyle ilgili de yapısal bir takım değişiklikler olması gerekiyor.

Bu hakemliğini bitirme kararı değildi. Bundan sonra yapacaklarımız da kimsenin hakemliğini bitirme değil. 1. Kategorideki arkadaşlarla hakemlik için bir kariyer düşünmüyoruz. Herhangi bir kadroya başvuru olsa çalışmak istemediğimizi söyleriz. İkinci gruptaki arkadaşlarımızın yaşları itibariyle önlerinde bir kariyer kalmadı. Halis Özkahya bu grupta değildi. Halis, göreve geldiğimde çok da sevdiğimiz bir arkadaştı. Bir maçı erken bitirmişti, şanssızlık yaşamıştı. O maçtan sonra aradım ve ikna etmeye çalıştım. O çok yıprandığını ve devam etmek istemediğini söyledi. Üçüncü gruptaki arkadaşlarda yeterli yetkinliğe sahip değillerdi. Davet ettiğimiz halde biz davet almadık diyen arkadaşlar oldu. O hakemlere 'siz Süper Lig kadrosunda olmayacaksınız. Ya 1. Lig'de istihdam edeceğiz ya da VAR'da görev vereceğiz' diyecektik. Ama o davetlere cevap gelmedi ve başka yollara gidildi. Biz de bu arkadaşlarla bu saatten sonra yola devam etmeme kararı aldık.

"ÖNEMLİ HATALAR YAPTIĞI ORTADA ZATEN"

Derbi maçında başarılı bir yönetim gösterdi diyemem. Önemli hatalar yaptığı ortada zaten. Ayrıca bu program vasıtasıyla belirtmek isterim; 'Kaşar' ve 'Papaz' kelimeleri beni incitiyor. Her meslek grubunda emek sarf eden arkadaşlar filmin sonunda bu tabiri hak etmiyorlar.

"ÇOK ÜZÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Beşiktaş Kulübü'nün başka talepleri de oldu. Başka kulüplerin de talepleri olabilir. 'Hıncımız geçmedi' diye bir şey okudum ve çok üzüldüm. Hatalı olduğumuz zaman bedelini ödeyeceğiz. Arda ile birlikte ben de ödeyeceğim. Bunun dinlenme süresini kamuoyu görecektir. Beşiktaş kulübü istedi diye değil, MHK'nin normları içinde olduğu için dinlenecek. Bunun bizim skalamızdaki karşılığı 4 ila 6 hafta. Bunun altında olmaz. Adil olsun diye 8 pozisyonu biz kendi içimizde değerlendirdik. Gözümüzden kaçar diye UEFA'da görevli olan arkadaşlarımıza da bunları gönderdik çünkü arkadaşımız ile ilgili bir karar vereceğiz. Kendisini de aradım. Çok rahat ve espri yapmayı seven bir arkadaş. Moral vermek için aradım. Bu kolay değil. Hatalarını kabullendi. Yanlış kararlar verdiğinin farkında ve çok üzüldüğünü söyledi. 8 pozisyonu ona gönderdim ve inceliyor.

"BUNA KIRMIZI VERİLMEZ"

Davinson'un Immobile'ye hareketi sarı kart, kırmızı değil! O pozisyonu görmediğine çok eminim. Yardımcılara da söyledim, biz bunu neden yakalayamadık diye sordum. Görmemeyi bahane etmiyoruz tabii ki görmeliydik. Bunu gördüğünüzde en azından uyarmanız lazım. Böyle bir şeye kırmızı kart verilmez.

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"Şans vermeyi tercih etmedim. Sebebini açıklayamam. Vakit kaybetmeye gerek yok. Çalışmak istemedim."

"BUNLARI YAKALAMAK LAZIM"

"Icardi'nin pozisyonuna kimisi penaltı diyor, kimisi değil diyor. Bu karar güveni çok sarsmaz. Ama Sanchez'in yaptığı hareketi kaçırmak güveni sarsar. Maçın kırılma noktaları bunlar. Hakem olarak bunları yakalamak lazım. Güven kırılırsa toparlaması zor oluyor."

"GALATASARAY MAÇI YÖNETECEK"

Okan Buruk'un o mesajı vermek istemediğine eminim. O da muhtemelen fark etmiştir ama kurumsal bir duruş sergilememiz lazım. Oğuzhan Çakır tabii ki Galatasaray maçı yönetecek. Ben ona buz adam diyorum. o yönü çok hoşuma gidiyor. Sağlam bir bünyesi var. Bütün testlerde sakatlık riski en az olan hakemlerimizden biri. Oyuncular da heyecanlarına biraz gem vurup hakemlerimize biraz yardımcı olurlarsa çok önemli bir hata olacağını beklemiyorum."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (34)

Haber YorumlarıKorhan KILIÇ:

Basitmi bu kadar.ya Beşiktaş'ın kayıp puanı ne olacak ???

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Haber YorumlarıBurhan:

Bu tür hatalar sezon sonunda şampiyonluğu etkiliyor. Galatasaray 1-2 puan fark ile şampiyon olduğunda bu tür maçlar unutuluyor. Bütün sezon boyunca buna benzer bir kaç maç hata yapmaları zaten sonucu belirliyor.

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Haber YorumlarıMehmet Ikbal:

o hakemin yerinde olsam bir dk düşünmeden düdüğü asarım nokta.

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Haber YorumlarıMesut Keklik:

Her sene aynı terane gs puan kaybedeceği maçlarda itekleniyor sonra 2-3 puanla şampiyon

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Besiktasliyim.. evet hakem taraf tuttumu tuttu. tüm takdir yetkisini Gs'dan yana kullandı. baska hakem olsa skor farkli olurdu.. ama ne olursa olsun Turk hakemimizi Uefa danısmanına sikayet etmek nedir. yazik...

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Dedim ya: ay pardon dediler ve önemli olan SponsorSARAY 'in 3 puanı almasıydı. Nice aldığı puanlar gibi. 2 maç kaybettiklerinde hop hop ziplamalar başlayacak saha kenarında. Mesela çok merak ediyorum! Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, ve diğer takımlardan birisi " bu LİGİ bitirtmeyiz deseler ne ceza alırlar? Galatasarayin şampiyonluğu garantilemiş gibi duruyor. Köprülerin altından çok sular akar. Kac maçta kırmızı görebilecek o kadar çok oyuncu var ki Galatasaray da bir gün verilecek....

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Haber YorumlarıFahri burak ergüven:

her sene aynı fetösaray taktikleri

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Haber YorumlarıAdil:

Adam Galatasaray'a yine şampiyonluğu verdi bunun hesabını kim verecek

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Haber YorumlarıCool Black:

Kimse de demiyor. Arkadaş bu hakem hataları nedense en çok Beşiktaş’a yapılıyor. Hakemden gol yiyor yemese 2 puandan olmayacak, başkası 1 puanla şampiyon oluyor. Daha neler neler. Son maçta atılması gereken 2 oyuncu atılmıyor. Belki kazanamayacak ama berabere kalma ihtimali var.

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Haber YorumlarıTaş:

Derdiye darbe duran Darda Dardeşlerin dezası delli doldu:)) ya arkadaş tek işiniz var yazmak onu bile yapamıyorsunuz ya bravo size

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