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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı

"Derbiyi yabancı hakem yönetecek" diyen Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri gündemde

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz yıl "Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek" açıklamasına rağmen Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide yabancı hakemin düdük çalacağını duyurması tartışmaları da beraberinde getirdi.

22 Kasım 2024'te canlı yayında "Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek" açıklamasını yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aradan geçen bir senenin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide yabancı hakemin düdük çalacağını duyurdu.

"BU KARARI TARTIŞMALARIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN ALDIK"

TFF Başkanı "Dün akşam da hakem arkadaşlarla uzun sohbet ettik. İlk baştan beri kendi evlatlarımıza güveniyoruz ama biz tartışmaların önünü kesmek için bu maçın hakemi yabancı olacak." ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU NE DEMİŞTİ?

Hacıosmanoğlu aylar önce katıldığı bir programda, "Ben olduğum sürece bu ülkeye yabancı hakem gelmeyecek. Bugün hakem semineri vardı. Gerekli konuşmaları arkadaşlarımızla yaptık. Söylememiz gereken şeyleri söyledik. Bu yabancı konusunun en çok hakemleri rahatsız etmesi lazım. Baktığımız zaman genç pırıl pırıl hakemler var. Ben burada olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Bir daha söyleyeyim; ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek. Kulüplerin yabancı hakem istemesi doğal hakları. Geçen sezon da yapılan bir uygulama. Herkes bizim samimiyetimize inanıyor. Bir şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

HE NOLMUŞ VAAD VERMİŞ VAADİNİ TUTMAMIŞ TÜRK HAKEMLERİDE HEKİMLERİDE EGO CANAVARI

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