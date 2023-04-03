Derbiyi izleyen Ebrar Karakurt çılgına döndü! Tek cümlesi Fenerbahçelileri çıldırtmaya yetti

Beşiktaş taraftarı olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, siyah-beyazlıların Fenerbahçe'yi 4-2 yendiği maçta sevinç anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük coşku yaşayan Karakurt'un o anları büyük ilgi gördü. 4. golden sonra yaptığı paylaşımda, "90 dakika daha olsa 9 olur" diyen milli voleybolcu, sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı maçta geri dönerek Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı renklere gönül veren Ebrar Karakurt ise karşılaşma oynanırken yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

BEŞİKTAŞ ATTI, EBRAR SEVİNÇTEN ÇILDIRDI

Ebrar Karakurt, Beşiktaş'ın tarihi derbi galibiyetiyle coştu. Siyah-beyazlıların attığı her golde büyük coşku yaşayan milli voleybolcu o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Karakurt, Cenk Tosun'un golünden sonra sevinçten çıldırırken "Tosun Paşa'm attı" ifadelerini kullandı. 4. golden sonra ise milli voleybolcu, "90 dakika daha olsa 9 olur dedi."

REDMOND MAÇA DAMGA VURDU

Kadıköy'de oynanan maçta 41. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle geriye düşen Beşiktaş, ikinci yarı adeta küllerinden doğdu. Redmond'ın 3 asist ve 1 golle yıldızlaştığı mücadelede Cenk Tosun ise 2 gol attı. Siyah-beyazlıların 4. golünü Aboubakar atarken, Beşiktaş sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ebrar Karakurt'un o anları: