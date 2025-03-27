Galatasaray'da Osimhen paniği

Süper Lig devi Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi yıldız futbolcu Victor Osimhen endişesi yaşanıyor.

SON MAÇTA YIKIMI YAŞAMIŞTI

Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabwe karşılaşmasında gol atmasına rağmen oyundan çıktıktan sonra yenilen gole çok üzülen Nijeryalı futbolcunun sinirli tavrı dikkat çekmişti.

Ayrıca hafif sakatlık da yaşayan Osimhen'in derbi öncesi moralsizliği sarı-kırmızılıları endişelendirdi. Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi Osimhen alarmı verilirken yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Teknik heyet ve idarecilerin Osimhen'le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atmasına çalışacakları bildirildi.