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Galatasaray'da Osimhen paniği

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Galatasaray, Süper Lig'in kritik Beşiktaş derbisi öncesinde yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle endişeli. Nijeryalı forvet, milli takım formasıyla Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabwe'ye karşı gol atmasına rağmen, maç sırasında hafif bir sakatlık yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig devi Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi yıldız futbolcu Victor Osimhen endişesi yaşanıyor.

SON MAÇTA YIKIMI YAŞAMIŞTI

Dünya Kupası Elemeleri'nde Zimbabwe karşılaşmasında gol atmasına rağmen oyundan çıktıktan sonra yenilen gole çok üzülen Nijeryalı futbolcunun sinirli tavrı dikkat çekmişti.

Ayrıca hafif sakatlık da yaşayan Osimhen'in derbi öncesi moralsizliği sarı-kırmızılıları endişelendirdi. Galatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi Osimhen alarmı verilirken yıldız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Teknik heyet ve idarecilerin Osimhen'le yakından ilgilenerek, moralsizliği üzerinden atmasına çalışacakları bildirildi.

Galatasaray'da Osimhen paniği
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhat Acar:

iki kilo Muz verirler morali yereni gelir korkmayın

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