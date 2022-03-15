Derbiye gelen yetenek avcısının raporu ortaya çıktı! Türk yıldızlar Fransa yolcusu

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde takımına galibiyeti getiren isim oldu. 2-1 kazanılan derbide galibiyeti getiren golleri Kerem'e Lyon'un yetenek patronu Bruno Cheyrou hayran kaldı.

ERSİN VE RIDVAN'I DA GÖZLEMLEDİ

Cheyrou'nun Beşiktaş'ın genç yıldızları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de rapor yazdığı öğrenildi. Fransız ekibinin yetkili ismi Rıdvan ve Ersin hakkında olumlu notlar aldı. Fransız ekibinin Galatasaray ve Beşiktaş'la temaslara geçmesi bekleniyor.

KEREM MEMNUN

Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından, "Lyon'un beni izlemesi güzel bir şey. Ancak ben performansıma ve takımıma odaklandım. Avrupa'da başarı hedefliyoruz. Benim önceliğim Galatasaray" dedi.