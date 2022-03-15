Derbiye gelen yetenek avcısının raporu ortaya çıktı! Türk yıldızlar Fransa yolcusu
- Güncelleme:
Fransız ekibi Lyon'un Şef Scout'u Bruno Cheyrou, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bafetimbi Gomis'in locasında takip etti. Cheyrou'nun Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Ersin ve Rıdvan Yılmaz hakkında rapor yazdığı ve genç futbolcuları çok beğendiği öğrenildi.
Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde takımına galibiyeti getiren isim oldu. 2-1 kazanılan derbide galibiyeti getiren golleri Kerem'e Lyon'un yetenek patronu Bruno Cheyrou hayran kaldı.
ERSİN VE RIDVAN'I DA GÖZLEMLEDİ
Cheyrou'nun Beşiktaş'ın genç yıldızları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de rapor yazdığı öğrenildi. Fransız ekibinin yetkili ismi Rıdvan ve Ersin hakkında olumlu notlar aldı. Fransız ekibinin Galatasaray ve Beşiktaş'la temaslara geçmesi bekleniyor.
KEREM MEMNUN
Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından, "Lyon'un beni izlemesi güzel bir şey. Ancak ben performansıma ve takımıma odaklandım. Avrupa'da başarı hedefliyoruz. Benim önceliğim Galatasaray" dedi.