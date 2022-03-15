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Derbiye gelen yetenek avcısının raporu ortaya çıktı! Türk yıldızlar Fransa yolcusu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fransız ekibi Lyon'un Şef Scout'u Bruno Cheyrou, Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bafetimbi Gomis'in locasında takip etti. Cheyrou'nun Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Ersin ve Rıdvan Yılmaz hakkında rapor yazdığı ve genç futbolcuları çok beğendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinde takımına galibiyeti getiren isim oldu. 2-1 kazanılan derbide galibiyeti getiren golleri Kerem'e Lyon'un yetenek patronu Bruno Cheyrou hayran kaldı.

Derbiye gelen Lyon gözlemcisinin raporu ortaya çıktı! Türk yıldızlara hayran kaldı

ERSİN VE RIDVAN'I DA GÖZLEMLEDİ

Cheyrou'nun Beşiktaş'ın genç yıldızları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de rapor yazdığı öğrenildi. Fransız ekibinin yetkili ismi Rıdvan ve Ersin hakkında olumlu notlar aldı. Fransız ekibinin Galatasaray ve Beşiktaş'la temaslara geçmesi bekleniyor.

Derbiye gelen Lyon gözlemcisinin raporu ortaya çıktı! Türk yıldızlara hayran kaldı

KEREM MEMNUN

Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından, "Lyon'un beni izlemesi güzel bir şey. Ancak ben performansıma ve takımıma odaklandım. Avrupa'da başarı hedefliyoruz. Benim önceliğim Galatasaray" dedi.

Derbiye gelen Lyon gözlemcisinin raporu ortaya çıktı! Türk yıldızlara hayran kaldı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Ersin Destanoğlu, Fransa 1. Ligi, Rıdvan Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Dolarla maaş almayan adam:

ayaksız ghezzalı da yanında hediye istemiş.

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