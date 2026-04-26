Derbinin ardından Galatasaraylı taraftarlardan kutlama

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından Galatasaray taraftarları Ankara'da kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sarı-kırmızılılar evinde sarı-lacivertlileri ağırladı. Aslan'ın 3-0 kazandığı maçın ardından stadyumda kutlama yapılacağının anons edilmesi Başkent'te de kutlamalara sebep oldu. Ankara'da yaşayan Galatasaraylı taraftarlar Kızılay'da meşale yakarak ve tezahürat yaparak galibiyeti kutladı. İzinsiz kutlama yapan kalabalık polis ekiplerince Kızılay Meydanı'ndan uzaklaştırıldı. - ANKARA

