Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK'dan hakem Arda Kardeşler ile ilgili sürpriz bir karar geldi.

22. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 Eyüpspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

Eyüpspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan 20.00 Konyaspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Hatayspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

Hatayspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu 16.00 Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan 19.00 RAMS Başakşehir-Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar:

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol 16.00 Göztepe-Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK- Galatasaray : Kadir Sağlam

12 HAFTA SONRA SAHALARA DÖNDÜ

MHK'nın bu kararları sonrası hakem Arda Kardeşler de sahalara dönmüş oldu. Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.

NE OLMUŞTU?

Hakem Arda Kardeşler, son olarak 10. haftada (28 Ekim 2024) Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı. Söz konusu derbideki yönetimi tartışma konusu olan Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu tarafından uzun süreli bir uzaklaştırmaya tabi tutulmuştu.