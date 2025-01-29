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Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek
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Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Alanyaspor maçına atanan hakem Arda Kardeşler, 3 ay sonra Süper Lig'de maç yönetecek. Kardeşler'in son maçı 28 Ekim 2024'te oynanan ve Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbiydi. Arda Kardeşler, bu karşılaşmanın ardından uzun süreli bir uzaklaştırma almıştı.

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK'dan hakem Arda Kardeşler ile ilgili sürpriz bir karar geldi.

22. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

  • 20.00 Eyüpspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • 20.00 Konyaspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi:

  • 13.30 Hatayspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
  • 16.00 Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
  • 19.00 RAMS Başakşehir-Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar:

  • 13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
  • 16.00 Göztepe-Alanyaspor: Arda Kardeşler
  • 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi:

12 HAFTA SONRA SAHALARA DÖNDÜ

MHK'nın bu kararları sonrası hakem Arda Kardeşler de sahalara dönmüş oldu. Kardeşler, Süper Lig'de 10. haftanın ardından ilk kez 22. haftada oynanacak Göztepe - Alanyaspor maçında görev alacak.

Derbinin ardından kızağa çekilmişti: Arda Kardeşler, aylar sonra maç yönetecek

NE OLMUŞTU?

Hakem Arda Kardeşler, son olarak 10. haftada (28 Ekim 2024) Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta görev almıştı. Söz konusu derbideki yönetimi tartışma konusu olan Kardeşler, Merkez Hakem Kurulu tarafından uzun süreli bir uzaklaştırmaya tabi tutulmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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