Derbide oynayamayacak! Galatasaray'da yıldız oyuncudan kötü haber

Süper Lig devi Galatasaray'a Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi kötü haber geldi. Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılamayan yıldız futbolcunun derbide forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Dev derbi öncesi sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

Galatasaray'da Rolland Sallai sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almadı. Sabah'ta yer alan habere göre, Sallai, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

27 yaşındaki Macar futbolcu, Macaristan'ın A Milli Takım'a karşı oynadığı maçlarda da görev alamamıştı. Bu sezon 24 maçta formayı giyen Sallai, 3 gollük skor katkısı yaptı.