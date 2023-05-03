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Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı

Spor Haberleri

Arsenal'ın Chelsea'yi 3-1 yendiği maçta Mykhailo Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftar tutuklandı.

İngiltere Premier Lig'deki Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya taraftarların yaptıkları damga vurdu.

21 yaşındaki Arsenal taraftarı, Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mykhailo Mudryk'in gözüne lazer tuttu. Genç taraftar apar topar gözaltına alındı.

Derbide Mudryk'in gözüne lazer tutan taraftarın hayatı karardı

Arsenal kulübünden yapılan açıklamada, "Lazer kullanan taraftartımız tutuklandı" ifadeleri yer aldı.

Bu tutuklamayı doğrulayan Londra polisi, bilet satma suçlarından 3 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Chelsea Spor Haberler

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