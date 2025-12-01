Haberler

Derbide Kritik Soru: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eksiklerini avantaja çevirebilecek Mi?

Derbide Kritik Soru: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eksiklerini avantaja çevirebilecek Mi?
Güncelleme:
D-Smart Spor Spikeri Berke Kosova, Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi Haberler.com ekranlarında kritik değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın savunmadaki eksiklerine dikkat çeken Kosova, Fenerbahçe'nin kenetlenmiş görüntüsüyle avantajlı olabileceğini söyledi. Derbide gollü bir beraberlik beklediğini belirten deneyimli spiker, hakem yönetiminin maçın kaderini belirleyebileceğini vurguladı.

"BU SENE OYNANACAK DERBİ DİĞERLERİNE GÖRE DAHA FARKLI OLACAK"

Berke Kosova, derbinin atmosferine dair yaptığı yorumda, bu yıl alışılmış sert havanın dağılmış olduğunu belirtti.

Derbi öncesi Fenerbahçe'nin uzun zaman sonra bu kadar kenetlenmiş bir görüntü verdiğini ifade eden Kosova, "Uzun zaman sonra bir derbi öncesinde Fenerbahçe'yi kenetlenmiş bir şekilde görüyorum" dedi.

Galatasaray cephesinde ise savunma hattındaki Wilfred Singo'nun yokluğunun ciddi bir zayıflık oluşturduğunu vurguladı.

"DERBİDE GOLLÜ BİR BERABERLİK BEKLİYORUM"

Kosova, skor beklentisi konusunda taraftarları heyecanlandıran bir tahminde bulundu:

"Derbide gollü bir beraberlik bekliyorum."

Fenerbahçe'nin iki son deplasman maçında 2-0 geriye düşüp maçı çevirmeyi başarmasına rağmen, aynı senaryonun Galatasaray karşısında kolayca tekrarlanamayacağını söyleyerek, sarı-lacivertlilerin bu alanda daha temkinli olması gerektiğini belirtti.

Hakemin yönetimi konusunda ise tecrübeli spiker, derbide en kritik unsurlardan birinin kart standardı olduğunu vurguladı:

"Derbide kart konusunda hakemin tutumu çok önemli."

"TEDESCO'YA KARŞI TÜRKİYE'DE HİÇ KİMSENİN OLUMSUZ BİR DÜŞÜNCESİ YOK"

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco hakkında da konuşan Kosova, futbol kamuoyunda Tedesco'nun rakip takım taraftarları tarafından bile olumlu bir profil çizdiğini söyledi:

"Türkiye'de rakip takımda olsa hiç kimse Tedesco ile ilgili kötü bir düşünceye sahip değil."

Son olarak, geçmiş yıllardaki sert söylemler ve psikolojik savaşların bu derbide görülmediğine dikkat çeken Kosova, futbolcuların ve teknik ekiplerin tamamen sahaya odaklandığını belirtti:

"Derbi için günler öncesinden başlayan sataşmalar yok, herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda."

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatma Ali:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
