Derbi zaferi sonrası ateşi yaktılar! Beşiktaş, UEFA'ya gidiyor

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların yönetici Emre Kocadağ, şampiyonluk yarışının içinde olduklarını ve konuyu UEFA'ya taşıyacaklarını ifade etti.

"KONUYU GEREKLİ MERCİLERE TAŞIYACAĞIZ"

Emre Kocadağ yaptığı açıklamada, "Aramızda 5 puan fark var. Bizim her zaman vurgu yaptığımız, deprem nedeniyle maalesef ligden çekilmek durumunda kalan kulüplerle alakalı adaletsizlik olduğunu söyledik. Deplasman ve evde alakalı olmayan farkı söyledik. Kesin bir doğrusu yok bunun ama Beşiktaş evinde oynadığı maçlarda performans belli, rakiplerimizin deplasmanda oynadığı maçlarda sergilediği performanslar belli. Bunun değerlendirmesini maalesef adaletsiz bir şekilde yaptılar. Bunu bir kez daha gördük. (UEFA'ya mı gideceksiniz sorusu üzerine) Bu konuyu biz zaten gerekli mercilere taşıyacağız. Neresi olursa olsun. Bizim cebimizde duran bir konu. Unutmadık. Bugün yaşananlar ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Beşiktaş yarışın içinde." ifadelerini kullandı.

Kocadağ'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"CEVABI BİR KEZ DAHA SAHADA VERDİK"

"Öncelikle Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından buraya gelen on binlerce taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm dünyada bu maçı izleyen Beşiktaşlılar'a hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek ve yarışın dışında görmek isteyenlere, konumuzu kabul etmeyenlere cevabı bir kez daha sahada verdik. Kadıköy'de 10 kişiyle aldığımız 4 gollü galibiyet, evimizde Galatasaray'a karşı 3 gollü galibiyet aldık. İki rakibimize karşı ikili averajda üstünlük sağladık.

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNÜ KESMEYE YÖNELİK ADIMLAR VAR"

Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Bunu böyle kabul etmek zorunda herkes. Yeter ki bu lig adaletli bir şekilde yönetilsin, adaletli bir şekilde hakemler, federasyon yönetmeye talipli olsun. Bugün yine Beşiktaş aleyhine verilen onlarca karar var ikili mücadelelerde. Beşiktaş'ın önünü kesmeye yönelik adımlar var. Bu adımlar başarılı olamadı.

"HERKES BUNUN BİLİNCİNDE OLMALI"

Buradan hem TFF kurullarına, hem MHK'ye sesleniyorum. İçinizde biraz vicdan, biraz adalet duygusu varsa kalan 5 haftada bunu sahaya yansıtırsınız. Beşiktaş'ı sezon başından beri yarışın dışında tutma çabanız fayda vermedi. Bunu iki rakibini de farklı yenerek gösterdi. İçinizde birazcık vicdan ve adalet duygusu varsa sahada görmek istiyoruz. Bu koltuklar hepimiz için gelip geçici, bıraktığınız zaman söylenenler sizi ayakta tutuyor. Herkes bunun bilincinde olmalı.

"ÇOK ZORLU BİR VİRAJ VAR"

Bu ligle alakalı onlarca şaibe konuşuluyor. Biz hiçbir zaman belgeler var, bildiklerimiz var, önce sonra konuşuruz demedik. Bir şey biliyorsak her zaman söyledik. Bildiğimiz tek şey adaletli bir lig olmadı. Bugün bir kez daha geçmiş söylemlerimizin ne kadar haklı olduğunu gördük, deplasmanda oynamayla evinde oynamanın farkını Galatasaray hissetmiştir umarım. Herkes için adalet! Çok zorlu bir viraj var. Sahada, kurullarda olanlar daha dikkatli olmalı ve adaleti sağlamak zorundalar."