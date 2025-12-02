Derbi sonunda stattan sekerek ayrılmıştı! Yıldız ismin son durumu belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda 1-1'lik skorla berabere kaldı.

EDSON ALVAREZ STATTAN SEKEREK AYRILDI

Dev derbinin ardından stadı elinde buz torbasıyla sekerek terk eden Edson Alvarez taraftarlarını korkutmuştu. Meksikalı orta sahanın sağlık durumu belli oldu. Fanatik'in haberine göre; Edson Alvarez'in ciddi bir sakatlığının olmadığı maç içerisindeki darbeye bağlı olarak sektiği aktarıldı.

ATTIĞI GOL İPTAL EDİLDİ

Derbide iyi bir performans sergileyen Edson Alvarez, 44. dakikada rakip ağlara gol atmayı başardı ancak daha öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.