Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle tamamlanırken, Euro Club Index de bu karşılaşmaya sonrası şampiyonluk tahminini güncellendi. Yapay zekaya göre Galatasaray, sezon sonunda 93 puanla zafere ulaşan taraf olacak. Fenerbahçe ise 88 puanla ligi ikinci bitirecek.
Kıran kırana bir heyecanın yaşandığı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hangi takımın ulaşacağı merak ediliyor. Euro Club Index, ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çekiştiği yarış için şampiyonluk tahminini güncelledi.
RAMS PARK'TA YENİŞEMEDİLER
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 eşitlikle tamamlandı. RAMS Park'taki bu sonucun ardından ilk yarıda Kadıköy'de oynanan dev maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, ikili averajı eline geçirdi ve 6 puanlık farkı koruyarak liderliğini sürdürdü.
İŞTE YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON
Golsüz bir şekilde puanları paylaşıldığı derbi sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı. Euro Club Index'e göre Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu ve şampiyon olacak takım şu şekilde;
- 1- Galatasaray: 93 puan - Şampiyonluk ihtimali: %77.2
- 2- Fenerbahçe: 88 puan - Şampiyonluk ihtimali:%22.8
- 3- Beşiktaş: 66 puan
- 4- Samsunspor: 62 puan
- 5- Eyüpspor: 56 puan
- 6- Trabzonspor: 52 puan
- 7- RAMS Başakşehir: 52 puan
- 8- Göztepe: 51 puan
- 9- Çaykur Rizespor: 48 puan
- 10- Kasımpaşa: 48 puan
- 11- Alanyaspor: 46 puan
- 12- Antalyaspor: 45 puan
- 13- Gaziantep FK: 44 puan
- 14- Konyaspor: 40 puan
- 15- Sivasspor: 38 puan
- 16- Kayserispor: 37 puan
- 17- Bodrum FK: 34 puan
- 18- Hatayspor: 22 puan
- 19- Adana Demirspor: 12 puan