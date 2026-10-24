Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Derbi öncesi Osimhen 6, Muriqi 7 golle takımlarının en golcüsü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derbi öncesi Osimhen 6, Muriqi 7 golle takımlarının en golcüsü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. Geride kalan 8 haftada Galatasaray'da Osimhen 6, Fenerbahçe'de Muriqi 7 gol atarken sarı-lacivertliler 22 golle ligin en golcü takımı oldu, sarı-kırmızılılar 17 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 6, Fenerbahçe'de de Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi attığı 7 golle takımlarında ön plana çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde iki takımın hücum performanslarına bakıldığında sarı-lacivertliler, attığı 22 golle ligin şu anda en golcü takımı olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. İki takım da ligde çıktığı 8 müsabakanın 7'sinde gol atma başarısı gösterdi.

Osimhen takımını sırtlıyor

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın gollerini 10 farklı futbolcu kaydetti. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen attığı 6 golle takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Osimhen'in ardından Abdülkerim Bardakcı ile Gabriel Sara 2'şer, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai, Davinson Sanchez ve Deniz Gül de 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Vedat Muriqi'den 7 gol

Fenerbahçe'de ise Süper Lig'de 9 farklı futbolcu gol attı. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi kaydettiği 7 golle takımda en golcü isim olurken, Mason Greenwood 4, Marco Asensio, Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci 2'şer, Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar da 1'er defa gol sevinci yaşadı. Sezon başında takımdan ayrılan Anderson Talisca da sarı-lacivertliler adına 1 gol atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı

Derbinin bilet fiyatları açıklandı! En pahalısı 2 asgari ücreti aştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş

Rakam bomba! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

O sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'a bir darbe daha

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi