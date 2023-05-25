Derbi öncesi kriz kapıda! Galatasaray'ın hamlesi Fener taraftarını kızdıracak

Şampiyonluk için sadece 1 galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçını kazanması halinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir talepte bulunacak.

KUPAYI DERBİYE İSTEYECEKLER

Ankara'da kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, kupanın Fenerbahçe derbisinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na gelmesi için resmi başvuruda bulunacak.

ONAY ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılıların temasa geçtiği TFF yönetim kurulu üyeleri, şampiyonluğun garantilenmesi halinde kupayı getirme konusunda yeşil ışık yaktı. Konunun TFF yönetim kurulunda görüşüleceği ve onay çıkması halinde derbi öncesi Nef Stadyumu'nda getirileceği öğrenildi.

SÜPER LİG STATÜSÜ NE DİYOR?

TFF'nin 2022/23 sezonu öncesi yayınladığı Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi bu konuya açıklık getiriyor.

İşte ilgili madde;