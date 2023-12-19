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Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

19 Aralık 2023 14:27 Güncelleme: 14:31 Abone Ol

Geçtiğimiz günlerde göğüs kasında kopuk tespit edilen Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, ameliyat oldu. Başarılı futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ise belli değil.