Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu
Geçtiğimiz günlerde göğüs kasında kopuk tespit edilen Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, ameliyat oldu. Başarılı futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ise belli değil.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. İdman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat oldu.
AMELİYAT OLDU
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum" dedi.