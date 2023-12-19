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Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

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Geçtiğimiz günlerde göğüs kasında kopuk tespit edilen Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, ameliyat oldu. Başarılı futbolcunun sahalara ne zaman döneceği ise belli değil.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. İdman öncesi göğüs kasından sakatlanan Sergio Oliveira ameliyat oldu.

AMELİYAT OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portekizli oyuncu, "Galatasaray yönetimine ve doktor Yener İnce'ye açık fikirli oldukları ve Portekiz'de iyileşme seçimime güvendikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sergio Oliveira Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

daha da dönmez. havanta para alır.

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