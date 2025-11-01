Haberler

Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Tüpraş Stadı'nda koreografi hazırlığı yapan Siyah-beyazlı taraftarlar arasında yaşanan tartışma sonucu silahlı çatışma çıktı. Olayda bir taraftar yaralandı, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

  • Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silahlı çatışma çıktı.
  • Çatışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırgan olay yerinden kaçtı ve polis soruşturmayı sürdürüyor.

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi stadyum önünde silahlı bir çatışma çıktı.

1 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK YARALANDI

Dev derbi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri stadyum içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
