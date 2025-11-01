Derbi öncesi Beşiktaş'ta silahlı çatışma çıktı! 1 taraftar yaralı

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda pazar günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi stadyum önünde silahlı bir çatışma çıktı.

1 KİŞİ SİLAHLA VURULARAK YARALANDI

Dev derbi öncesi pankart ve koreografi hazırlığı yapan Beşiktaşlı taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde meydana geldi. Derbi hazırlıkları için stadyuma gelen Beşiktaşlı taraftarlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silah kullanıldı, bu sırada bir kişi yaralandı. Kavganın, taraflar arasında daha önce yaşanan bir husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGAN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri stadyum içi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.