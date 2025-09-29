Derbi ateşini şimdiden yaktı! Jota Silva'dan Galatasaray'a gözdağı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yeni yıldızı Jota Silva, ligde 3-1 kazanılan Kocaelispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

''BUNUN TADINI ÇIKARACAĞIM''

Taraftarın önündeki ilk maçta gol atmasının ardından duygu ve düşüncelerini açıklayan Jota Silva, "Atmosfer çok iyiydi. Burada kazanmak da çok önemliydi. Taraftar karşısında ilk maçımda golümü de attım, bu çok özel. Bunun tadını çıkaracağım. İlk maçımda müthiş atmosfer ve gol... Hayatım boyunca yanımda olacak bir anı... Çok özel bir gündü..." dedi.

''GALATASARAY'I YENMEYE GİDECEĞİZ''

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında da konuşan Jota Silva "Galatasaray maçı zor olacak. Kazanmak için antrenman yapacağız. Beşiktaş her maçı kazanmak için oynar.''Galatasaray'ı yenmeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.