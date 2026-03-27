Haberler

DEPSAŞ Enerji, ikinci yarıdan umutlu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ampute Futbol Süper Lig temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, ligi üst sıralarda tamamlayarak ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Antrenör Mustafa Bebe, devre arası çalışmalarının başarılı geçtiğini ve takımın hedefe ulaşacağına inandığını belirtti.

Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Lig'de mücadele eden Şanlıurfa temsilcisi DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü, ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Antrenör Mustafa Bebe, AA muhabirine, ligin ilk yarısını orta sıralarda bitirdiklerini söyledi.

Devre arasını iyi değerlendirdiklerini ve hedeflerinin ilk 5'e girmek olduğunu aktaran Bebe, şunları kaydetti:

"Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ama zamanla iyi çalışarak takımı bir yerlere getirmeye çalıştık. Ligde birbirinden güçlü rakiplerle mücadele ediyoruz. İşimiz zor ama takımım yavaş yavaş istediğim düzeye gelmeye başladı. Devre arası çalışmalarımız çok iyi ve keyifli geçiyor. Oyuncularım çok özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız ikinci yarıda daha iyi mücadele ederek ligi 5. sırada bitirmek, oyuncularıma güveniyorum ve bunu başaracağımıza da inanıyorum."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

