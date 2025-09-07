DEPSAŞ Enerji As, EHF Avrupa Kupası'na Kosova'da Yenilgiyle Başladı
EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda KH Besa Famgas takımına 39-34 mağlup oldu. Kosova temsilcisi ilk yarıyı 19-16 önde tamamladı. Rövanş maçı 13 Eylül'de Ankara'da oynanacak.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Kosova'nın KH Besa Famgas takımına 39-34 yenildi.
Peja kentinde oynanan maçın ilk yarısını 19-16 önde tamamlayan Kosova temsilcisi, sahadan 39-34 galip ayrıldı.
DEPSAŞ Enerji As takımında Egemen Çakır, Kazım Emre Biçici ve Samet Kanberoğlu, 7'şer gol kaydetti.
Bu maçın rövanşı ise 13 Eylül Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor