Depremzede Çocuk Hasan Yücel, Gaziantep FK Tesislerinde Ağırlanıp Futbolcularla Buluştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden 8 yaşındaki Hasan Yücel, Gaziantep FK'nın tesislerinde ağırlandı. Kulüp Başkanı Yılmaz, Yücel'e forma hediye etti ve genç depremzede futbolcularla bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesini kaybeden 8 yaşındaki depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde futbolcularla bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre depremde ailesini kaybeden Yücel, kulüp tesislerinde ağırlandı.
Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, depremzede Yücel'e, isminin yazılı olduğu 27 numaralı forma hediye etti.
Teknik Direktör Burak Yılmaz ile buluşan Yücel, futbolcularla zaman geçirdi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor