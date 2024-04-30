Depremler Sonrası Samsun'a Yerleşen Ailenin Çocuğu Kerem Aktürkoğlu'ndan İmzalı Forma İstiyor

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen depremler sonrasında Malatya'dan gelerek, Samsun'a yerleşen Kama ailesinin en küçük evladı Eren Eymen, Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan imzalı forma istiyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen depremler sonrasında Malatya'dan gelerek, Samsun Atakum'a yerleşen Kama ailesinin en küçük evladı Eren Eymen'in babası Aytunç Kama, oğlunun iyi bir Galatasaraylı olduğunu ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok sevdiğini dile getirdi.

Baba Kama, "Oğlum, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun imzalı formasını ve bir gün Samsun'da onunla bir araya gelmek istiyor. Artık Samsunlu olduk, burayı da sevdik. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin" dedi. - SAMSUN