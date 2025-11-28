Haberler

Depreme Rağmen Maratona Devam Eden Emekli Polis: Recep Adıgüzel

Depreme Rağmen Maratona Devam Eden Emekli Polis: Recep Adıgüzel
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, artçı depremlere rağmen antrenmanlarını sürdüren 53 yaşındaki emekli polis memuru Recep Adıgüzel, maraton yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. 305. sırada tamamladığı İstanbul-Avrasya Maratonu ile hedefi Türkiye rekorunu kırmak.

Son aylarda birçok depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde her şeye antrenmanlarını aksatmayan 53 yaşındaki emekli polis memuru Recep Adıgüzel, maraton yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Artçı depremlerin aralıksız sürdüğü 3 aylık süreçte çalışmalarını bırakmayan Adıgüzel, 42 kilometrelik İstanbul- Avrasya Maratonu'nda kendi yaş kategorisinde 6 bin 700 sporcu arasında 305. olarak önemli bir başarı elde etti.

Yarışlardan derecelerle dönüyor

Memuriyet yıllarında atletizmi hobi olarak sürdüren Adıgüzel, 2018'de emekli olduktan sonra maratonlara ağırlık vermeye başladı. 2025 yılında düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım Maratonu'nda 1.'lik, Zeytinburnu Maratonu'nda 2.'lik ve Karaköprü Sayburç Koşuları'nda ise 3.'lük elde ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Atletizmin yanı sıra tabanca atıcılığında Emniyet Genel Müdürlüğü 2.'liği bulunan Adıgüzel, hedefinin maratonda kendi yaş kategorisinde Türkiye rekorunu kırmak olduğunu söyledi.

Recep Adıgüzel: "Depreme rağmen koşuyu bırakmadık"

Sındırgı Atatürk Stadı'nda antrenmanlarını arkadaşlarıyla birlikte sürdürdüğünü belirten Adıgüzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekliyim, yaklaşık altı-yedi sene önce emekli oldum. Emeklilikten sonra atletizme başladım. Yurt genelinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Her geçen gün derecemi biraz daha ilerletiyorum."

Deprem sürecinde antrenmanları bırakmadıklarını vurgulayan Adıgüzel, "Malum bölgemiz deprem bölgesi, üst üste sarsıntılar yaşadık. Buna rağmen koşuya devam ettik ve son yarışmalarda dereceler aldık. Yetkili kurumlardan antrenör veya antrenman desteği olursa başarılarımı daha da artıracağımıza inanıyorum. Milli takıma yükselme hedefim var" dedi.

Gençlere örnek oluyor

Antrenman sırasında kendilerine eşlik eden çocukların motivasyonlarını artırdığını ifade eden Adıgüzel, gençlere örnek olmayı amaçladığını belirterek, "Yaşım 53, 50-55 yaş kategorisinde yarışıyorum. Derecemi daha da geliştirip Türkiye rekorlarına ulaşmak istiyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Galatasaray'da derbi için dev prim! Futbolcular bayram edecek

Derbi öncesi aldığı karar futbolculara bayram ettirecek
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.