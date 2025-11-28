Depreme Rağmen Maratona Devam Eden Emekli Polis: Recep Adıgüzel

Son aylarda birçok depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde her şeye antrenmanlarını aksatmayan 53 yaşındaki emekli polis memuru Recep Adıgüzel, maraton yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Artçı depremlerin aralıksız sürdüğü 3 aylık süreçte çalışmalarını bırakmayan Adıgüzel, 42 kilometrelik İstanbul- Avrasya Maratonu'nda kendi yaş kategorisinde 6 bin 700 sporcu arasında 305. olarak önemli bir başarı elde etti.

Yarışlardan derecelerle dönüyor

Memuriyet yıllarında atletizmi hobi olarak sürdüren Adıgüzel, 2018'de emekli olduktan sonra maratonlara ağırlık vermeye başladı. 2025 yılında düzenlenen Karşıyaka Zübeyde Hanım Maratonu'nda 1.'lik, Zeytinburnu Maratonu'nda 2.'lik ve Karaköprü Sayburç Koşuları'nda ise 3.'lük elde ederek istikrarlı performansını sürdürdü.

Atletizmin yanı sıra tabanca atıcılığında Emniyet Genel Müdürlüğü 2.'liği bulunan Adıgüzel, hedefinin maratonda kendi yaş kategorisinde Türkiye rekorunu kırmak olduğunu söyledi.

Recep Adıgüzel: "Depreme rağmen koşuyu bırakmadık"

Sındırgı Atatürk Stadı'nda antrenmanlarını arkadaşlarıyla birlikte sürdürdüğünü belirten Adıgüzel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emekliyim, yaklaşık altı-yedi sene önce emekli oldum. Emeklilikten sonra atletizme başladım. Yurt genelinde ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Her geçen gün derecemi biraz daha ilerletiyorum."

Deprem sürecinde antrenmanları bırakmadıklarını vurgulayan Adıgüzel, "Malum bölgemiz deprem bölgesi, üst üste sarsıntılar yaşadık. Buna rağmen koşuya devam ettik ve son yarışmalarda dereceler aldık. Yetkili kurumlardan antrenör veya antrenman desteği olursa başarılarımı daha da artıracağımıza inanıyorum. Milli takıma yükselme hedefim var" dedi.

Gençlere örnek oluyor

Antrenman sırasında kendilerine eşlik eden çocukların motivasyonlarını artırdığını ifade eden Adıgüzel, gençlere örnek olmayı amaçladığını belirterek, "Yaşım 53, 50-55 yaş kategorisinde yarışıyorum. Derecemi daha da geliştirip Türkiye rekorlarına ulaşmak istiyorum" diye konuştu. - BALIKESİR