Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Tokat'ta 41 yıldır futbol maçlarının oynandığı Gaziosmanpaşa Stadyumu yıkılıyor. Depreme dayanıksız raporu verilen stat için yıkım çalışmaları başladı.

  • Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nun depreme dayanıksız olduğu rapor edildi.
  • Stadyumun yıkım işlemleri başladı ve ilk çalışmalar soyunma odalarının bulunduğu bölümde yürütüldü.
  • Stadyumun yerine modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi inşa edilecek.

Tokat'ta 1984 yılından bu yana 41 yıldır sporun kalbi olan Gaziosmanpaşa Stadyumu tarihe karışmaya hazırlanıyor.

DEPREME DAYANIKSIZ RAPORU VERİLEN STAT YIKILIYOR

Şehrin simge yapılarından birisi olan ve Tokat spor ile Tokat Belediye Plevne spor'un maçlarını oynadığı Gaziosmanpaşa Stadyumu için depreme dayanıksız raporu verilmişti. Yaklaşık 1 yıldır maç oynanmayan stadyumda dozerlerin sahaya girmesiyle birlikte yıkım işlemleri başladı. İlk etapta çalışmalar, soyunma odalarının bulunduğu bölümde yürütüldü.

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

KAPILARINI 1984 YILINDA AÇTI

Kapılarını 1984 yılında açan Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu, başta Tokat spor olmak üzere birçok sayıda futbol maçına, bayram kutlamalarına ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

TOKAT'A YEPYENİ MODERN SPOR KOMPLEKSİ

Öte yandan mevcut stadın yerine modern ve çok amaçlı bir spor kompleksi inşa edileceği duyuruldu. Yapılacak yeni tesis ile spor faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapılması, şehirle bütünleşen yaşayan bir alan olarak planlanması, Tokat'a uzun yıllar hizmet edecek çağdaş bir merkez yapının kurulması hedefleniyor.

