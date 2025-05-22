Depremden Sonra Yeniden Doğuş: İstiklalspor Play-Off Finalinde

3'üncü Lig'de Play-Off finaline kalan Ayvalıkgücü Belediyespor'un Antalya'da oynanacak finalde eşleştiği Kahramanmaraş İstiklalspor, 6 Şubat 2023'teki yüzyılın en büyük deprem felaketinin ardından küllerinden doğdu. O sezon Bölgesel Amatör Lig 2'nci Grup'ta 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup lider durumdayken 5 Şubat 2023'te 4-1 kazandığı iç saha maçının ardından aynı gece sabaha karşı Kahramanmaraş merkezli 7,8 büyüklüğündeki ilk depreme yakalanan İstiklalspor'un tesisleri yıkıldı. Kahramanmaraş ekibinin 5 futbolcusu deprem felaketinde hayatını kaybetti.

Grubunda lider olduğu için Futbol Federasyonu tarafından diğer grup liderleriyle birlikte 3'üncü Lig'e çıkmaya hak kazanan İstiklalspor, geçen sezon büyük acılar yaşadığı deprem felaketinin hemen ardından lige katılamadı. Bu sezona yeni bir kadroyla başlayan Kahramanmaraş ekibi, evinde 7 Eylül 2024'te depremin ardından oynadığı ilk maçta kaybettiği futbolcularını andı. Depremde hayatını kaybeden futbolcuların ailelerine forma hediye edilirken, ölen futbolcuların fotoğrafları da sahanın kenarına asıldı. Takım sahaya siyah forma ve depremde kaybettikleri arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, "Rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonu dördüncü sırada tamamladıktan sonra Play-Off'ta Zonguldakspor, Kırıkkale FK ve Sebat Gençlikspor'u eleyen İstiklalspor, finalde Ayvalıkgücü'nün rakibi oldu. Ayvalıkgücü ile İstiklalspor arasında pazar günü Antalya'da Park Antalya Stadı'nda oynanacak finali kazanacak takım yeni sezonda 2'nci Lig'de mücadele edecek. Takımı daha önce 2 kez de Bölgesel Amatör Lig'den de çıkaran Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde 3 sezondur Play-Off oynayan Ayvalık ekibi, şampiyonluğu son hafta kaçırdıktan sonra Play-Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek finale kalmıştı.