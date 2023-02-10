Depremde enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Türkiye Güreş Federasyonu spor camiasını kahreden haberi verdi.

ACI HABERİ TGF VERDİ

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 5 güreşçinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

TGF'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"8 EVLADIMIZ ENKAZDAN KURTARILDI"

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 8 evladımız enkazdan kurtarılmış, 4 evladımız vefat etmiş ve 4 evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini Güreş Federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık.

5 GÜREŞÇİ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.