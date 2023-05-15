Deprem felaketinde Hatay'ın sesi olan Gökhan Zan, milletvekili seçilemedi

11 ili etkileyen deprem felaketinde yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan eski milli futbolcu, İYİ Parti tarafından 2. sıradan Hatay milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Ancak İYİ Parti Hatay'dan 1 milletvekili çıkardı.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay'da yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan Gökhan Zan, daha sonra İyi Parti'ye katılmıştı. Zan, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİ Parti Hatay milletvekili adayı olarak meclise girmek için yarıştı.

MECLİS'E GİREMEDİ

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.