Deplasman kabusu sona erdi! Adana Demir Sivas'ı yenerek zirve yarışını sürdürdü
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Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sivasspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Adana ekibi aldığı 3 puanla zorlu karşılaşma öncesi moral depolarken Sivasspor ise bu mağlubiyetle düşme hattına geriledi.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Lig'in 21'inci haftasında Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor'u konuk etti. Heyecan dolu mücadelede rakibini 2-1 mağlup eden Adana Demirspor 3 puana uzanan taraf oldu.
Mücadelenin gol perdesini 41. dakikada eski Galatasaraylı Emre Akbaba açarken, 56. dakikada Akintola farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin tek golü ise mücadelenin 63. dakikasında Isaac Cofie'den geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatya Stadı'nda konuk ettiği Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olarak düşme hattından çıkamadı.
Zorlu deplasmandan 3 puan alarak puanını 37'ye yükselten Adana Demirspor maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükselerek zirve takibini sürdürdü.