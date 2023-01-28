Deplasman kabusu sona erdi! Adana Demir Sivas'ı yenerek zirve yarışını sürdürdü

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sivasspor Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Adana Demirspor oldu. Ligin 22. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Adana ekibi aldığı 3 puanla zorlu karşılaşma öncesi moral depolarken Sivasspor ise bu mağlubiyetle düşme hattına geriledi.