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Denizlispor'un Anahtarı Belediye'ye Teslim Edildi

Denizlispor'un Anahtarı Belediye'ye Teslim Edildi
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Denizlispor'un olağanüstü kongresi ertelendi ve yönetim kurulu istifa etti. Kulübün anahtarı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.

Nesine 3. Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da, iki kez ertelenen olağanüstü kongre ve yönetim kurulunun istifası sonrası kulübün anahtarı belediyeye teslim edildi.

Eski başkan yardımcısı Özcan Sarı ve avukat İsmail Berkay Gökce, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile bugün bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı, görüşmenin ardından kulübün anahtarını Marım'a teslim etti.

Özcan Sarı, yaptığı açıklamada, Denizlispor için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kulüp anahtarının birini tutanakla Sayın Marım'a teslim ettiklerini belirten Sarı, "Valiliğe de geldik ama valimiz yerinde olmadığı için pazartesi günü için kendisinden randevu aldık. Kulübümüzün ikinci anahtarını Denizli Valiliğine teslim edeceğiz. Bundan sonraki süreç artık onlarda. Denizlispor'u kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır." diye konuştu.

Denizlispor'un 4 Aralık'ta yapılan olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamayınca ertelenmiş, dünkü seçimli kongrede ise başkan adayı çıkmadığı için mevcut başkan Ahmet Yalın Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etmişti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
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