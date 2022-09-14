Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu

Spor Toto 1. Lig'in ilk 5 haftasını 1 puanla son sırada geçen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, umutlarını yitirmediklerini söyledi.

Bakkal, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, transfer yasağı olmasına rağmen geçen seneki kadrolarını 3 isim haricinde koruduklarını ifade etti.

Her zaman olduğu gibi taraftar desteğine ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayan Bakkal, "Lige iyi bir başlangıç yamamadık ancak geride kalan maçlar için umudumuzu kaybetmedik. Kendi içimizde yaşadığımız bu soruna çözüm bulmak için çalışıyoruz. Tecrübeli ve nelerin yapılması gerektiğini bilen biriyim. Yıkılmadık ve umudumuzu kaybetmedik. 3-5 galibiyet veya mağlubiyet beni bu yoldan döndürmez. Destek veren bir taraftar grubumuz var. Şimdi daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Sahada kazanmaya başlayacağımız günler yakın." diye konuştu.

İcra, borç ve transfer yasağının olmadığı, mutlu bir takım hayali kurduklarını dile getiren Bakkal, çalıştırdığı takımlarda hiçbir zaman hayıflanmadığını, eksikleri de bahane etmediğini aktardı.

Ligin başında tasvip etmediği sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Bakkal, şöyle konuştu:

"İnsanların tepkisi normal. Bizim gidiş yolumuz farklı. Bizim oynayacağımız 28 maç var. Yapılanma içindeyiz ve daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bir yola çıktık, bu yolda devam etmezsek ilerleyen günler daha kötü olacak. Transferi açacağız, şirketleşeceğiz ve devam edeceğiz. Talihsiz maçlar oynadık. Bu durumu atlatmak istiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Gençlerbirliği maçını almamız gerekiyor. Ben yarışmacı bir adamım. Teslimiyetçilik yapılanmamıza sıkıntı getirir. Biz dik duracağız. Bu kulübü akıllı telefondan yazanlar yönetemez. Bir yola başladık, biz transferi açmadan 'Buradayız.' dedik. Çünkü ileride bir ışık gördük ve buna katkı vermek istedik."