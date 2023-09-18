Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul: 'Arnavutköy Belediyespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldık'

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Arnavutköy Belediyespor galibiyetiyle rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Bülent Ertuğrul, "2-0 mağlup duruma düştükten sonra maçı çevirmek çok önemliydi. Kazanamama stresini de üzerimizden attık" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor karşısında ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçı 3-2 kazanmasını bildi. Ligde ilk galibiyetini alan horozlarda, alınan puanlar sonrasında yüzler güldü. Ligin ilk 3 haftasında iyi mücadele etmelerine rağmen galip gelemediklerini ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Arnavutköy Belediyespor maçının daha başında yediğimiz gol hem moral hem de stresi yönetme açısından bize zor anlar yaşattı. İkinci yarıya iyi başladık ve önce beraberliği sonra da galibiyeti yakaladık. İkinci yarıda oyunun hakimiyeti genellikle bizdeydi. 4. golü atarak rahatlayacağımız fırsatları da bulduk ancak atamadık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerde giren oyuncularımız da oyuna büyük katkı sağladı. Her geçen hafta daha iyi oluyoruz. Sezonun ilk galibiyetini alarak kazanamama stresini de üzerimizden attık. Bu galibiyetin sevincini yaşadık ve bitti. Artık önümüzdeki maçlara odaklanmak zorundayız. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Geldiği günden itibaren taraftarların kendisine, ekibine ve oyunculara verdiği desteğin hakkını vermek için çalıştıklarını ifade eden Ertuğrul, "Arnavutköy Belediyespor maçının başından sonuna kadar taraftarlarımız yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Mağlup duruma düşmemize rağmen desteklerini hiç eksik etmediler. Maç sonrası gösterdikleri sevgi ve takımımıza destek galibiyet kadar güzeldi. Hepsine teşekkür ederim. Bu galibiyeti almamızda onların da büyük emeği var" diye konuştu.

Öte yandan, Arnavutköy Belediyespor maçında kırmızı kart gören Bekir Turaç Böke, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Etimesgut Belediyespor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek. İlk yarıda sakatlanarak yerini Alihan'a bırakan takım kaptanı Gökhan Süzen'in ise sol ayak iç kasıkta 3. derece yırtık tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun yaklaşık 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. - DENİZLİ