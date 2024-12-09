Denizlispor, Orduspor'a 1-0 Mağlup Oldu

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, sahasında ağırladığı Orduspor 1967'ye 1-0 mağlup oldu.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, ligin 14. Haftasında oynanan karşılaşmada sahasında zirve mücadelesi veren Orduspor 1967 A.Ş.'yi ağırladı. Maçın 45+2. dakikasında Ömer Alper Tatlısu ile golü bulan konuk ekip devreyi bu skorla 1 – 0 önde tamamladı. Ev sahibi Denizlispor, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu fırsatları gole çeviremedi. İlk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle öne geçen Orduspor 1967, skoru korumak için sıkı bir savunma yaparak, rakibine beraberlik şansı vermedi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca, karşılaşma konuk ekibin 1 -0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde oynadığı 14 maçta aldığı 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayan Denizlispor, sahasında aldığı mağlubiyetle 14. sırada kaldı. Deplasmanda elde ettiği galibiyetle puanını 29'a yükselten Orduspor 1967 ise liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. - DENİZLİ