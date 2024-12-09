Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

Denizlispor, Orduspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Denizlispor, Orduspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Denizlispor, sahasında konuk ettiği Orduspor 1967'ye mağlup oldu. İlk yarıda atılan golle öne geçen Orduspor, skoru koruyarak ligdeki zirve mücadelesini sürdürdü.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, sahasında ağırladığı Orduspor 1967'ye 1-0 mağlup oldu.

TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor, ligin 14. Haftasında oynanan karşılaşmada sahasında zirve mücadelesi veren Orduspor 1967 A.Ş.'yi ağırladı. Maçın 45+2. dakikasında Ömer Alper Tatlısu ile golü bulan konuk ekip devreyi bu skorla 1 – 0 önde tamamladı. Ev sahibi Denizlispor, karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu fırsatları gole çeviremedi. İlk yarının uzatma dakikalarında bulduğu golle öne geçen Orduspor 1967, skoru korumak için sıkı bir savunma yaparak, rakibine beraberlik şansı vermedi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca, karşılaşma konuk ekibin 1 -0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde oynadığı 14 maçta aldığı 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan toplayan Denizlispor, sahasında aldığı mağlubiyetle 14. sırada kaldı. Deplasmanda elde ettiği galibiyetle puanını 29'a yükselten Orduspor 1967 ise liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yeraltına hapsedilen 100 bin tutsağı haritalarla arıyorlar
img

Kutlama yapan Suriyelilere seslendi: Size yılbaşı sürprizim var
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 | Memurlar 2025 yılında ne kadar zam alacak? Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar olacak? Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.