Denizlispor, Menemen FK'ya 2-1 yenildi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Denizlispor, evinde ağırladığı Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Maçın ilk yarısında Denizlispor öne geçse de Menemen FK, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyeti elde etti.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal, Sezgin Şahbaz, Niyazi Atakan Ataseven

DENİZLİSPOR: Abdülkadir Sünger - Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan, Samet Emre (Dk. 63 Muhammet Eren), Bekir Turaç, Oktay, Gökhan Süzen, Mustafa Kaçan, Emre Furtuna (Dk. 63 Mehmet Ali), Emre Burgaz (Dk. 81 Deniz Kodal)

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Oğuz - Muhammet Emir (Dk. 46 Özkan), Onur, Feyyaz (Dk. 34 Abdülkadir Öksüz), Mertcan, Kemal, Sedat (Dk. 87 Orhan), Recep (Dk. 87 Emre Keskin), Hıfsullah, Mehmet Alp, Samed Ali (Dk. 46 Erhan)

GOLLER: Dk. 4 Bekir Turaç ( Denizlispor ), Dk. 25 Kemal, Dk. 90 Orhan ( Menemen FK)

SARI KART: Bekir Turaç ( Denizlispor )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Denizlispor, Ege derbisinde evinde ağırladığı Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 yenildi. Maçın ilk yarısında 4'üncü dakikada Bekir Turaç'ın attığı golle ev sahibi Denizlispor öne geçti. Menemen Futbol Kulübü oyuncusu Kemal'in 25'inci dakikada attığı golle maça eşitlik geldi. 90'ıncı dakikada Orhan'ın attığı golle Menemen FK maçı 2-1 kazandı. Grupta üst üste 4'üncü yenilgisini alan Denizlispor 11 puanda kalırken, teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk lig maçında 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Menemen 15 puana ulaştı. Yılmaz Vural bu karşılaşmayla eski takımlarından Denizlispor ve eski oyuncusu olan yeşil-siyahlıların çalıştırıcısı Bülent Ertuğrul'a rakip oldu.